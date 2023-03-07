Реклама
Новости

Администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» к 8,5 года колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:34

Суд приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти). Помимо срока, суд также запретил Иванову заниматься администрированием сайтов на 4 года.

На администратора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело о фейках про армию еще в июне прошлого года. С тех пор он находился в СИЗО.

Поводом стали его посты о специальной военной операции, в том числе о ситуации на Запорожской АЭС и о событиях в Буче. Свою вину Иванов не признает.

расскажите друзьям
люди
Дмитрий Иванов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»