Администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» к 8,5 года колонии

Суд приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти). Помимо срока, суд также запретил Иванову заниматься администрированием сайтов на 4 года.
На администратора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело о фейках про армию еще в июне прошлого года. С тех пор он находился в СИЗО.
Поводом стали его посты о специальной военной операции, в том числе о ситуации на Запорожской АЭС и о событиях в Буче. Свою вину Иванов не признает.
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