«Литрес»: Дина Рубина и Гузель Яхина возглавили рейтинг самых популярных русскоязычных писательниц

Книжный сервис «Литрес» составил рейтинг самых популярных писательниц в категории «современная русская литература» за последние пять лет — с февраля 2018 года по февраль 2023-го. Перечень приводит ТАСС.
Так, лидером стала Дина Рубина, на втором месте расположилась Гузель Яхина. На третьей строчке — Наринэ Абгарян. Замыкают пятерку Людмила Улицкая и Мария Метлицкая.
Самым популярным произведением Рубиной стал роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин». Наиболее востребованная книга Яхиной — «Зулейха открывает глаза», а у Наринэ Абгарян — повесть «Манюня».
У Улицкой самая популярная работа — семейная хроника «Лестница Якова», у Марии Метлицкой — книга «Дневник свекрови».
Шеф-редактор «Литреса» Екатерина Писарева высказала надежду, что через несколько лет топ популярных писательниц пополнят новые имена — и там окажутся, например, Евгения Некрасова («Калечина-Малечина», «Кожа») и Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари», «Сезон отравленных плодов»).