Реклама
Новости

«Литрес»: Дина Рубина и Гузель Яхина возглавили рейтинг самых популярных русскоязычных писательниц

Денис Ламехов
Сегодня в 12:40

Книжный сервис «Литрес» составил рейтинг самых популярных писательниц в категории «современная русская литература» за последние пять лет — с февраля 2018 года по февраль 2023-го. Перечень приводит ТАСС.

Так, лидером стала Дина Рубина, на втором месте расположилась Гузель Яхина. На третьей строчке — Наринэ Абгарян. Замыкают пятерку Людмила Улицкая и Мария Метлицкая.

Самым популярным произведением Рубиной стал роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин». Наиболее востребованная книга Яхиной — «Зулейха открывает глаза», а у Наринэ Абгарян — повесть «Манюня».

Подробности по теме
Гузель Яхина о своей книге «Зулейха открывает глаза», бабушке и сценариях

У Улицкой самая популярная работа — семейная хроника «Лестница Якова», у Марии Метлицкой — книга «Дневник свекрови».

Шеф-редактор «Литреса» Екатерина Писарева высказала надежду, что через несколько лет топ популярных писательниц пополнят новые имена — и там окажутся, например, Евгения Некрасова («Калечина-Малечина», «Кожа») и Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари», «Сезон отравленных плодов»).

Подробности по теме
«Кожа» Евгении Некрасовой: аудиосериал о рабстве, крепостничестве и свободе
Подробности по теме
Писательница Вера Богданова: «Я по большому счету описала новые девяностые»
расскажите друзьям
люди
Гузель ЯхинаНаринэ АбгарянЛюдмила УлицкаяЕкатерина ПисареваЕвгения НекрасоваВера Богданова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»