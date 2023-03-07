«Литрес»: Дина Рубина и Гузель Яхина возглавили рейтинг самых популярных русскоязычных писательниц

Шеф-редактор «Литреса» Екатерина Писарева высказала надежду, что через несколько лет топ популярных писательниц пополнят новые имена — и там окажутся, например, Евгения Некрасова («Калечина-Малечина», «Кожа») и Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари», «Сезон отравленных плодов»).