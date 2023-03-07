Hulu отказался от сериала «Дьявол в белом городе» Скорсезе и Ди Каприо. Ранее его покинул Киану Ривз

Стриминговый сервис Hulu отказался от сериала «Дьявол в белом городе», который находился на разных стадиях разработки более десяти лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Проект будет искать новую площадку. Новость об этом появилась через несколько месяцев после того, как исполнитель главной роли Киану Ривз и режиссер Тодд Филд («Тар») отказались от участия в сериале.
По данным THR, продюсеры «Дьявола в белом городе» ведут переговоры со звездами «Медведя» Джереми Алленом Уайтом, Джудом Лоу и режиссером Мэттом Россом.
Сериал, который продюсируют Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, рассказывает об архитекторе Дэниеле Х.Бернеме и первом серийном убийце в современной истории Америки — докторе Генри Холмсе. Ривз должен был сыграть Бернема, который разрабатывает план Всемирной выставки 1893 года в Чикаго.