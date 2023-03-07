SBTRKT готовит к выходу первый за семь лет альбом. Трек «Waiting» уже можно послушать

Электронный проект SBTRKT (за этой вывеской скрывается лондонец Аарон Джером) анонсировал выход первой с 2016 года пластинки «The Rat Road» — она выйдет 5 мая. Его цитирует Stereogum.
«„The Rat Road“ — вариация на тему „крысиных бегов“. Отчасти это мой сложный опыт работы в музыкальной среде, опыт жизни в целом. Я понял, что эта идея идет рука об руку с более широким ощущением истощенности: оно определенно присутствует здесь, в Великобритании», — заявил Джером.
Он объяснил: «Почти нет передышки от роста стоимости жизни, уменьшения возможностей, ментальности в духе „разделяй и властвуй“. В альбоме чувство решимости накладывается на безнадегу».
Первый сингл с «The Rat Road» уже можно послушать — это «Waiting». Вокал в нем принадлежит поп- и рэп-экспериментатору Teezo Touchdown. Он, помимо прочего, записывался с Lil Yachty («The Ride») и Доном Толивером («Luckily I’m Having»), а также работал с фэшн-дизайнером Мэттью Уилльямсом и его брендом Alyx в рамках совместного проекта с Moncler.
Предыдущий альбом SBTRKT «Save Yourself» увидел свет в 2016 году. На нем приглашенными музыкантами выступили Самфа (в прошлом — частый вокалист в треках Джерома) и The-Dream. В 2022-м вышел ряд внеальбомных треков SBTRKT: «Bodmin Moor», «Miss the Days», «Ghost», и «Forward».