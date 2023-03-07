SBTRKT готовит к выходу первый за семь лет альбом. Трек «Waiting» уже можно послушать

Первый сингл с «The Rat Road» уже можно послушать — это «Waiting». Вокал в нем принадлежит поп- и рэп-экспериментатору Teezo Touchdown. Он, помимо прочего, записывался с Lil Yachty («The Ride») и Доном Толивером («Luckily I’m Having»), а также работал с фэшн-дизайнером Мэттью Уилльямсом и его брендом Alyx в рамках совместного проекта с Moncler.