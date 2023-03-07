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Flowwow запустил чат-бота «Обними словами» с диджитал-открытками в преддверии 8 Марта

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:16

В преддверии 8 Марта Flowwow запустил в телеграме чат-бота «Обними словами», способного сделать диджитал-открытку для мамы, бабушки, любимой или подруги. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

Открытку можно не только отправить в мессенджере, но и увидеть на одном из экранов на фуд-корте «Брикет-маркет» в ТЦ «Цветной» и дизайн-заводе Flacon в Москве, а также в общественно-городском пространстве «Севкабель Порт» и фуд-молле Vokzal 1853 в Петербурге.

Чтобы сделать открытку, необходимо запустить чат-бота и прочитать гайд с советами, как сделать пожелание более личным и искренним.

Авторы проекта рассказали, что с его помощью хотят напомнить, что «8 Марта — это возможность обнять словами близкого человека и рассказать, как он дорог и важен».

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