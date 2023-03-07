Flowwow запустил чат-бота «Обними словами» с диджитал-открытками в преддверии 8 Марта

Открытку можно не только отправить в мессенджере, но и увидеть на одном из экранов на фуд-корте «Брикет-маркет» в ТЦ «Цветной» и дизайн-заводе Flacon в Москве, а также в общественно-городском пространстве «Севкабель Порт» и фуд-молле Vokzal 1853 в Петербурге.