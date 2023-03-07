Кровать в носовой части, мини-кухня, кресла с настоящего авиалайнера: как выглядит дом-самолет

Так среди леса рядом с загородным домом семьи Падос появился бело-голубой самолет. Окна в нем, конечно, напоминают иллюминаторы, а на крыльях можно сидеть и наслаждаться окружающей природой. К входу ведет «трап», внутри есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать в носовой части самолета, мини-кухня, ванная комната. Также там предусмотрели зону отдыха с креслами, которые раньше были установлены на борту реального авиалайнера: Луйза и ее отец нашли сайт, где продается мебель из самолетов, выведенных из эксплуатации. Там же они обнаружили лампу, созданную из настоящих иллюминаторов, — она тоже стала частью жилища.