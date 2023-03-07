Кровать в носовой части, мини-кухня, кресла с настоящего авиалайнера: как выглядит дом-самолет

13-летняя Луйза Падос из Венгрии всегда мечтала о небольшом собственном домике. Девочка любит летать и признается, что одержима путешествиями, а потому и жилище в фантазиях возникло необычное — в форме самолета. Сначала ее родители посчитали, что такой сложный проект — сумасшедшая идея, но потом согласились, увидев энтузиазм в глазах дочери.
За реализацию взялась компания Hello Wood — дизайнерская фирма из Будапешта. «Это, бесспорно, самый забавный домик, который мы когда‑либо проектировали и строили, — заявил архитектор проекта Тамаш Фюлеп. — Планировка здания, которое должно быть „очаровательным“ и „милым“, — сложная, но вдохновляющая задача для архитектора». Вся работа заняла почти год, и Луйза активно участвовала в процессе: например, нарисовала дом из своих фантазий и попросила тех, кто его проектировал, учесть пожелания.
Так среди леса рядом с загородным домом семьи Падос появился бело-голубой самолет. Окна в нем, конечно, напоминают иллюминаторы, а на крыльях можно сидеть и наслаждаться окружающей природой. К входу ведет «трап», внутри есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать в носовой части самолета, мини-кухня, ванная комната. Также там предусмотрели зону отдыха с креслами, которые раньше были установлены на борту реального авиалайнера: Луйза и ее отец нашли сайт, где продается мебель из самолетов, выведенных из эксплуатации. Там же они обнаружили лампу, созданную из настоящих иллюминаторов, — она тоже стала частью жилища.
Финальную стоимость дома-самолета Балаж Падос, отец Луйзы, не раскрыл, но признался, что та вышла за рамки предполагаемого бюджета. «Изначально я думал, что 50 тыс. евро должно быть достаточно, но, конечно, во время реализации проекта расходы увеличились, — сказал он. — Но улыбка дочери стоит любых денег».
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