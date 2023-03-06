Apple TV+ показал тизер научно-фантастического сериала «Бункер»

Apple TV+ выпустил дебютный тизер научно-фантастического сериала «Бункер». Его премьера состоится 5 мая на стриминговом сервисе.
Действие сериала развивается в будущем, где мир больше не пригоден для жизни людей. Единственной надеждой для оставшихся 10 тыс. людей является массивный бункер, глубоко под землей. Однако, каждый кто пытается разгадать, зачем он был построен, таинственно погибает. Чтобы понять, в чем дело инженер Джульетта начинает расследование.
В сериале снимаются Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Рашида Джонс (Карен Филиппелли из «Офиса») и Дэвид Ойелоуо («Парадокс Кловерфилда»).
В качестве шоураннера выступил Грэм Йост («Медленные лошади»). Первые три серии снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).