В Иране более 5000 детей стали жертвами массовых отравлений, которые произошли в почти 230 школах в 25 провинциях страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя парламента Мохаммада Хасана Асфари.
Подавляющее число пострадавших, по словам Асфари, оказались девочками. Первый инцидент с отравлениями школьниц случился еще в ноябре 2022 года в городе Кум — там жертвами инцидента стали 18 девочек.
Кто стоит за отравлениями детей, пока неизвестно. Для расследования случившегося власти создали специальную комиссию с участием специалистов из Министерства здравоохранения. По ее мнению, школьники отравились азотом.
Однако в СМИ сообщали, что дети пострадали из‑за газа, распыленного из перцового баллончика. Расследование в одной из школ показало, что причиной отравления стали газы из стоявших рядом с учебным заведением автоцистерн с нефтепродуктами.
Генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери и замглавы Минздрава Юнес Панахи отметили, что серия отравлений могла быть организована «внешними силами». В парламенте Ирана ее связывают с массовыми протестами 2022 года.
Местные жители же полагают, что отравить детей пытались люди, выступающие против женского образования. Иранская правозащитница Масих Алинежад даже предположила, что за случившимся могут стоять власти.
«Поскольку иранский режим ненавидит девочек и женщин, я призываю женщин всего мира, особенно школьниц, стать голосом иранских учащихся, а также призываю лидеров демократических стран осудить эту серию отравлений», — заявила она.