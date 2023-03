Сторонники движения Extinction Rebellion провели акцию перед «Ночным дозором» Рембрандта

На баннере размещена надпись «Rise up faster than the sea» (в переводе с английского «Поднимись быстрее, чем уровень моря»; при этом rise up — это и «поднимись», и «восстань»). Во время акции недалеко от ее участников находились их родственники: мамы, бабушки и дедушки. Одна из активисток зачитала текст: