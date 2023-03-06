Сторонники движения Extinction Rebellion провели акцию перед «Ночным дозором» Рембрандта

Сторонники движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), которое позиционирует себя как природозащитное, провели акцию в амстердамском Рейксмюсеуме, перед полотном «Ночной дозор» — одной из самых знаменитых работ Рембрандта ван Рейна. Об этом пишет Reuters.
Участники акции — члены подразделения XR Jongeren («Молодежь Extinction Rebellion»). Самому младшему из них пятнадцать лет, самому старшему — двадцать два.
Трое из десяти протестующих развернули баннер, сцена на котором повторяет происходящее на картине с одной лишь разницей: рота капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рюйтенбюрха оказывается по пояс в воде.
На баннере размещена надпись «Rise up faster than the sea» (в переводе с английского «Поднимись быстрее, чем уровень моря»; при этом rise up — это и «поднимись», и «восстань»). Во время акции недалеко от ее участников находились их родственники: мамы, бабушки и дедушки. Одна из активисток зачитала текст:
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Очевидно, это связано с индустрией полезных ископаемых — отраслью, чьи спонсорские деньги Рейксмусеум принимает до сих пор».
Reuters указывает: это заявление отсылает к совместным проектам музея с авиакомпанией KLM и банком ING. Согласно информации на сайте Рейксмусеума, ING — основной спонсор Рейксмусеума, а KLM отвечает за логистику произведений искусства и его собрания.
В своих соцсетях Extinction Rebellion добавило: «Посыл очевиден: никакого искусства на затопленной планете; разорвите связи с компаниями в сфере ископаемого топлива».
По сообщению французской газеты Le Figaro, охранники попытались отгородить протестующих большим куском брезента — это видно на фото в карусели. Затем активистов вывели из здания музея. «Ночной дозор» не пострадал.
Это одна из относительно безобидных акций Extinction Rebellion. Ранее сторонники движения прорывались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Схипхол в Амстердаме и блокировали вылет частных самолетов, срывали выпуск крупнейших газет Британии, перекрывали главные мосты Лондона, пытались сорвать трансляцию «Ромео и Джульетты».
Сам же «Ночной дозор» изначально был известен как «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рюйтенбюрха». Рембрандт написал его в 1642 году. Размер холста — 380 на 454 сантиметра: это самая большая картина золотого века голландской живописи и одна из наиболее известных.
Она была создана по заказу Стрелкового общества — стрелки украсили ею свою штаб-квартиру. На картине рота изображена так, будто она готова выдвинуться в бой. Холст трижды — в 1911-м, 1975-м и 1990-м — пытались повредить вандалы. Все три раза он успешно проходил реставрацию.