Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус

«По вине ответчика истец вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках. Это заставило истца переживать и волноваться. У истца поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из‑за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из‑за риска опоздать на поезд», — сказано в материалах дела.