Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус

Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус. Об этом пишет РИА «Новости».
Суд принял такое решение из‑за дела жителя подмосковного Наро-Фоминска, чуть не опоздавшего на поезд в Воронеж из‑за задержки автобуса. Он ждал на остановке, но автобус не приехал по расписанию, а следующий рейс, который должен был быть через 40 минут, опоздал.
«По вине ответчика истец вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках. Это заставило истца переживать и волноваться. У истца поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из‑за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из‑за риска опоздать на поезд», — сказано в материалах дела.
Мужчина обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, но все суды отказывали ему, пока дело не дошло до Верховного суда. Коллегия заявила, что перевозчик не вправе без предварительного согласования отменить назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы или изменить расписание движения.