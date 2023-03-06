50 Cent незаметно удалил посты про GTA 6, вызвавшие ажиотаж у фанатов

50 Cent удалил несколько постов в социальных сетях, которые фанаты посчитали тизерами Grand Theft Auto 6. В этих записях рэпер написал, что в разработке находится нечто большее, чем Power, и прикрепил логотип GTA: Vice City.
Тогда же Кертис Джеймс (настоящее имя 50 Cent) упомянул шоу «Green Light Gang», которое он продюсирует, и Power — выпущенный им парфюм. Рэпер сказал, что объяснит это позже, но вместо этого все стер.
Тем временем пользователи предположили, что 50 Cent будет участвовать в грядущей игре Rockstar Games GTA 6, которая сейчас находится в разработке. Кроме того, GTA: Vice City будет сеттингом новой игры.
Юзеры думали, что Джеймс, возможно, рассказал лишнего и поэтому удалил посты. В таком случае это будет не в первый раз, когда рэпер попадает в неловкую ситуацию из‑за постов с соцсетях: еще в 2016 году 50 Cent допрашивали в суде из‑за фотографии в инстаграме*, на которой он выставил напоказ свои деньги, несмотря на заявление о банкротстве. Тогда он говорил, что банкноты были фальшивыми, но это все же привело к проверке его активов.
Разработка предстоящей игры Rockstar Games все еще продолжается. В сентябре прошлого года произошла крупная утечка по GTA 6.