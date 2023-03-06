50 Cent незаметно удалил посты про GTA 6, вызвавшие ажиотаж у фанатов

Юзеры думали, что Джеймс, возможно, рассказал лишнего и поэтому удалил посты. В таком случае это будет не в первый раз, когда рэпер попадает в неловкую ситуацию из‑за постов с соцсетях: еще в 2016 году 50 Cent допрашивали в суде из‑за фотографии в инстаграме*, на которой он выставил напоказ свои деньги, несмотря на заявление о банкротстве. Тогда он говорил, что банкноты были фальшивыми, но это все же привело к проверке его активов.