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«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Даламан

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:36

Авиакомпания «Аэрофлот» с 6 апреля возобновит регулярные прямые рейсы в турецкий Даламан. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

На первоначальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. С 27 апреля они станут ежедневными.

Полеты будут совершаться из Москвы. На сайте «Аэрофлота» уже можно приобрести билеты.

Даламан — крупный туристический центр на юго-западе Турции. Возле него находятся популярный морские курорты Фетхие и Мармарис, а также всемирно известные заповедные зоны Дальян и Олюдениз.

30 января авиакомпания «Победа» возобновила регулярные прямые рейсы из Москвы в Дубай. Первый полет состоялся 28 января. Его загруженность составила 97%.

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АэрофлотАвиакомпания "Победа"
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