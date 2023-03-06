«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Даламан

Авиакомпания «Аэрофлот» с 6 апреля возобновит регулярные прямые рейсы в турецкий Даламан. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
На первоначальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. С 27 апреля они станут ежедневными.
Полеты будут совершаться из Москвы. На сайте «Аэрофлота» уже можно приобрести билеты.
Даламан — крупный туристический центр на юго-западе Турции. Возле него находятся популярный морские курорты Фетхие и Мармарис, а также всемирно известные заповедные зоны Дальян и Олюдениз.
30 января авиакомпания «Победа» возобновила регулярные прямые рейсы из Москвы в Дубай. Первый полет состоялся 28 января. Его загруженность составила 97%.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям