Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел об обходе антироссийских санкций

Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел, касающихся предполагаемого обхода компаниями и частными лицами антироссийских санкций. Об этом сообщил RTL Nieuws.
Еще в конце 2022 года власти Нидерландов расследовали порядка 27 вероятных правонарушений. Однако за последние два месяца их число выросло. В генпрокуратуре считают, что в будущем количество дел еще увеличится.
По информации издания, 29 открытых уголовных дел связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Остальные расследования касаются обхода финансовых санкций против России.
«Насколько известно, одно уголовное расследование уже привело к конкретному судебному процессу: Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в Россию, в том числе через Казахстан. Дело до сих пор не рассмотрено по существу», — заявило СМИ.
RTL Nieuws отмечает, что с февраля 2022 года таможенные органы Нидерландов провели более 100 тыс. проверок товаров, связанных с Россией и Беларусью. В основном, в страну ввозили (и из нее экспортировали) предметы роскоши, в том числе одежду.
Тем не менее ряд проверок обнаружили товары, которые могут быть использованы в военных целях, например детали для вертолетов. В Нидерландах отметили, что товары, предназначенные для реализации в России, зачастую сложно определить из‑за фиктивной документации.
«Сложно доказать, что товары предназначены для России, если в накладных указано, что они идут в другую страну. Тогда мы должны доказать, что это на самом деле фиктивная конструкция», — пояснили в нидерландской прокуратуре.