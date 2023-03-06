Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного»

Путин посчитал, что такую инициативу нужно «тиражировать на всю страну». «Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции, и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая», — сказал он.