Владимир Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного» во время рабочей встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом сообщается на сайте президента РФ.
Шумков, помимо социально-экономической ситуации в области, рассказал о создании «социального портрета каждой семьи» мобилизованных с указанием потребностей: «Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи».
Путин посчитал, что такую инициативу нужно «тиражировать на всю страну». «Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции, и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая», — сказал он.
После объявления частичной мобилизации власти начали запускать программы поддержки для призванных на военную операцию на территории Украины и их семей. Например, в Москве детей мобилизованных будут зачислять в детские сады без очереди.