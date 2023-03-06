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Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Владимир Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного» во время рабочей встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Шумков, помимо социально-экономической ситуации в области, рассказал о создании «социального портрета каждой семьи» мобилизованных с указанием потребностей: «Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи».

Путин посчитал, что такую инициативу нужно «тиражировать на всю страну». «Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции, и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая», — сказал он.

После объявления частичной мобилизации власти начали запускать программы поддержки для призванных на военную операцию на территории Украины и их семей. Например, в Москве детей мобилизованных будут зачислять в детские сады без очереди.

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