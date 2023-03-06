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Вышел тизер ребута «Черепашек-ниндзя» с Джеки Чаном, Джоном Синой и Полом Раддом на озвучке

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:58

Paramount Pictures опубликовала первый тизер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Релиз ребута намечен на 4 августа 2024 года.

Грядущая лента расскажет совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня. В тизере показали новый взгляд на черепашек-ниндзя и других персонажей франшизы.

Новые «Черепашки-ниндзя» станут вторым CG-фильмом после одноименного фильма 2007 года. Продюсером грядущего мультфильма выступит Сет Роген. По его словам, акцент в новой ленте будет сделан на то, что герои являются тинейджерами.

Режиссером проекта стал Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Сценарий написал Брендан О’Брайен, работавший над комедией «Соседи: На тропе войны». В озвучке ребута приняли участие Джеки Чан, Джон Сина, Пол Радд, Джанкарло Эспозито, Роуз Берн, Сет Роген и Айс Кьюб.

Комикс «Черепашки-ниндзя» появился в 1980-х годах. По нему сняли несколько мультсериалов, а затем, в 1990-х, — фильм, ставший франшизой. В 2014 году Майкл Бэй выпустил еще две картины, они собрали в мировом прокате более 1,2 млрд долларов.

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