Вышел тизер ребута «Черепашек-ниндзя» с Джеки Чаном, Джоном Синой и Полом Раддом на озвучке

Комикс «Черепашки-ниндзя» появился в 1980-х годах. По нему сняли несколько мультсериалов, а затем, в 1990-х, — фильм, ставший франшизой. В 2014 году Майкл Бэй выпустил еще две картины, они собрали в мировом прокате более 1,2 млрд долларов.