Вышел тизер ребута «Черепашек-ниндзя» с Джеки Чаном, Джоном Синой и Полом Раддом на озвучке

Paramount Pictures опубликовала первый тизер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Релиз ребута намечен на 4 августа 2024 года.
Грядущая лента расскажет совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня. В тизере показали новый взгляд на черепашек-ниндзя и других персонажей франшизы.
Новые «Черепашки-ниндзя» станут вторым CG-фильмом после одноименного фильма 2007 года. Продюсером грядущего мультфильма выступит Сет Роген. По его словам, акцент в новой ленте будет сделан на то, что герои являются тинейджерами.
Комикс «Черепашки-ниндзя» появился в 1980-х годах. По нему сняли несколько мультсериалов, а затем, в 1990-х, — фильм, ставший франшизой. В 2014 году Майкл Бэй выпустил еще две картины, они собрали в мировом прокате более 1,2 млрд долларов.