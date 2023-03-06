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Нефтегазовые доходы РФ снизились на 46% за первые два месяца 2023 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:27

За январь и февраль нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 46%, до 947 млрд рублей. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, разъяснили в Минфине.

Принятые изменения в налоговом законодательстве приведут к восстановлению прибыли от нефтегазового сектора, считают в ведомстве. Использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов «обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям», добавили там.

Тем временем ненефтегазовые доходы составили 2,217 млрд рублей и снизились на 9%, ведомство связывает спад с сокращением поступлений налога на прибыль.

Дефицит бюджета за первые два месяца этого года составил 2,581 трлн рублей, за этот же период 2022-го дефицит был равен 415 млрд. Доходы снизились на 25%, составив 3,163 трлн рублей.

Объем расходов федерального бюджета в январе и феврале 2023 года составил 5,744 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%. Расходы на госзакупки составили 2,074 трлн рублей, в прошлом году — 654 млрд.

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