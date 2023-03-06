Transparency International признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура признала деятельность международной неправительственной организации Transparency International нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Формально, выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Ведомство уже направило сведения в Минюст для внесения Transparency International в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, регулярно публикующая свои исследования об уровне коррупции в мире. Она была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, штаб-квартира расположена в Берлине.