Реклама
Новости

Transparency International признали нежелательной организацией в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:33

Генпрокуратура признала деятельность международной неправительственной организации Transparency International нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Формально, выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ведомство уже направило сведения в Минюст для внесения Transparency International в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, регулярно публикующая свои исследования об уровне коррупции в мире. Она была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, штаб-квартира расположена в Берлине.

расскажите друзьям
теги
Всемирный Банк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»