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С упаковки Toblerone исчезнет изображение швейцарской горы Маттерхорн: этого требуют законы страны

Денис Ламехов
Сегодня в 18:19

Американский холдинг Mondelēz International уберет с упаковки швейцарского шоколада Toblerone изображение альпийского пика Маттерхорн — сам продукт перестанет быть исключительно швейцарским. О сюжете рассказывает The Guardian.

Гора на пачке останется — но уже другая, абстрактная, не повторяющая очертания Маттерхорна. Причина в том, что с третьего квартала 2023 года Toblerone будет производиться не только в Швейцарии, но и в Словакии.

К фабрике в Берне добавится аналогичная в Братиславе. Toblerone и раньше частично производился в других юрисдикциях. В 1930–1960-х годах — в Англии и Шотландии, в двух последующих десятилетиях — в бывшей Югославии.

Согласно швейцарскому законодательству, если продукт с содержанием молока произведен вне территории страны, то на его упаковке не должно быть изображений местных объектов. Это обновленная норма — власти приняли ее в 2017 году.

Изменится не только оформление, но и конкретные формулировки на пачке. Слово «Швейцария», однако, останется. Дело здесь также в законодательстве, поэтому на упаковке укажут, что торговая марка «создана в Швейцарии».

«Цель — защитить чисто швейцарские бренды от злоупотреблений и гарантировать долгосрочные преимущества для [этих] компаний», — отмечает местное информагентство Keystone-SDA.

При этом, как оно добавляет, в Mondelēz International не уточнили, исчезнет ли картинка с горой со всех упаковок Toblerone, либо речь идет лишь о шоколаде исключительно c братиславского завода.

Сам бренд был создан в 1907 году — его название отсылает к имени сооснователя компании Теодора Тоблера и итальянскому слову torrone (в переводе «туррон», или «нуга»), обозначающему смесь из меда, сахара, белка и миндаля.

По одной из версий, треугольная форма шоколадки — рифма с очертаниями Маттерхорна или образом Альп в целом. По другим данным, идея Тоблера была навеяна одной из постановок в знаменитом парижском кабаре «Фоли-Бержер», где в одной из сцен фигуры танцовщиц в бежевых костюмах с красными элементами образовывали треугольник.

Сам же Маттерхорн — один из альпинистских символов. Его покорением в 1860-х закончился «золотой век альпинизма» — период интенсивного покорения основных вершин Альп.

Причина для этого трагическая: часть группы, вошедшей на пик первой в истории, погибла при спуске. Ее руководитель, прославившийся к тому моменту успешными восхождениями гид Эдвард Уимпер, остался в живых. Тема высокогорного спорта, как говорят исследователи, на несколько лет стала для общества сложной.

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