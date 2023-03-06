Коптер, почтомат и фотовидеофиксация: в словаре Института русского языка пополнение

«Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова „доросли“, скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — рассказывает научный сотрудник института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.