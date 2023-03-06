Коптер, почтомат и фотовидеофиксация: в словаре Института русского языка пополнение

В орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова официально внесли три новых слова: «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные орфографического академического портала «Академос».
«Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова „доросли“, скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — рассказывает научный сотрудник института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
Он добавил, что разработчики «Академоса» непрерывно следят за изменениями в русском языке: какие слова появляются, как часто их используют в СМИ и художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка.
Слово «почтомат», по словам Пахомова, используется уже давно. Тот факт, что его до сих пор не было в словаре, — это «не очень хорошо, и здорово, что оно появилось».
Пахомов уточняет, что за прошлый год в словарь внесли примерно 200 слов. У некоторых из них есть пометка «рекомендация» — это означает, что слово требует наблюдения и практика его использования может измениться.