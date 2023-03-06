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Дженна Ортега и Камила Мендес сыграют главные роли в экранизации пьесы «Дом Бернарды Альбы»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Актрисы Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Камила Мендес («Ривердейл») сыграют главные роли в экранизации пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы» 1936 года. Производством фильма займется студия A24, а одним из продюсеров выступит Марго Робби.

Картину снимет режиссер Франсиска Алегрия, а за сценарий взялась Челси Лора. Они осовременят пьесу, действие которой происходит на окраине Майами, где после смерти мужа Бернарда Альба подвергает своих пятерых дочерей строгому традиционному трауру. Девушкам в течение восьми лет запрещено вступать в отношения и проявлять себя, но они с таким положением дел не согласны.

Съемки фильма могут начаться этим летом. На кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году Алегрия показала свой дебютный фильм «Корова, спевшая песню в будущее» и удостоилась наград.

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Дженна ОртегаМарго Робби
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