Дженна Ортега и Камила Мендес сыграют главные роли в экранизации пьесы «Дом Бернарды Альбы»

Картину снимет режиссер Франсиска Алегрия, а за сценарий взялась Челси Лора. Они осовременят пьесу, действие которой происходит на окраине Майами, где после смерти мужа Бернарда Альба подвергает своих пятерых дочерей строгому традиционному трауру. Девушкам в течение восьми лет запрещено вступать в отношения и проявлять себя, но они с таким положением дел не согласны.