В Москве начались съемки нового сезона «Оффлайна» с Никитой Ефремовым в главной роли

«Я рад продолжить работу над этим проектом, рад, что у нас осталась та же прекрасная команда! В новом сезоне добавится много новых героев, а Раст раскроется не то чтобы с неожиданной стороны, но точно раскроется! Всех тайн не хочется раскрывать, вы все сами увидите. Рад, что вам понравился первый сезон, и до встречи во втором!» — рассказал Ефремов.