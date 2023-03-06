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В Москве начались съемки нового сезона «Оффлайна» с Никитой Ефремовым в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:04

В Москве стартовали съемки нового сезона детективного триллера Кирилла Плетнева «Оффлайн». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.

В продолжении истории киберпреступность поднимется на новый уровень. Саше Белову (Никита Ефремов) — гениальному хакеру Расту — предстоит сыграть в игру с кем‑то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперед. Единственный шанс для победы — быть на шаг дальше, а любая ошибка будет стоить очень дорого.

В этом противостоянии Раст предстанет перед выбором: принять, что он гениальный киберпреступник или что он любящий муж и отец, надеющийся собрать свою семью вместе.

«Я рад продолжить работу над этим проектом, рад, что у нас осталась та же прекрасная команда! В новом сезоне добавится много новых героев, а Раст раскроется не то чтобы с неожиданной стороны, но точно раскроется! Всех тайн не хочется раскрывать, вы все сами увидите. Рад, что вам понравился первый сезон, и до встречи во втором!» — рассказал Ефремов.

Помимо него, в сериале снимаются Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов.

Премьера первого сезона «Оффлайна» состоялась в Okko 27 апреля 2022 года. Сюжет рассказывал о пользователях секретного приложения BeHappy, которые торгуют в нем наркотиками. Их данные украл некий Анонимус, предложив сделать выбор: пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью.

С момента релиза сериал шесть месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года вошел в топ-10 среди всех сериалов по количеству уникальных зрителей, расположившись на 3-м месте. На данный момент сериал посмотрели порядка 750 тыс. уникальных пользователей более 8 млн раз.

Съемки нового сезона пройдут в Москве и Калининграде и продлятся до середины июня 2023 года. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.

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