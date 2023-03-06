Собаки заводят собак: как выглядит дружба взрослого питомца и маленького щенка

Судя по историям пользователей, у их собак появились свои собаки по разным причинам. Некоторые, видимо, хотели развлечь своего взрослого питомца — так в доме появлялся маленький озорной щенок, полный энергии и желания играть. А иногда это была попытка (кажется, успешная) спасти от депрессии животное, которое потеряло своего первого друга. На кадрах можно встретить всевозможные породы: мастифа и бульдога, лабрадора и бернского зенненхунда. Хозяева рассказывают, что у старшей собаки могут проснуться настоящие родительские инстинкты: так, например, произошло в случае с двухлетней лабрадудль Чарли, у которой появился щенок бигля и чихуа-хуа, — «она бесконечно нежна и терпелива с ним, и он просто обожает ее».