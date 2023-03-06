ООН после почти 20 лет обсуждений приняла соглашение о защите океанов

Почти 200 стран согласовали содержание договора о защите нейтральных вод Мирового океана — на это понадобилось 18 лет переговоров, сообщается на сайте ООН.
Речь идет об океанах, которые лежат за пределами границ государств, — это примерно 60% всей океанической территории на Земле. И лишь на 1% от этого числа сейчас распространяются международные договоренности.
Подписавшие — участники так называемой Межправительственной конференции по морскому биоразнообразию в районах вне национальной юрисдикции.
Есть ли в их числе представители России, не сообщается. Организация объединенных наций не публикует список стран, которые подписали документ. Впереди — принятие положений и их ратификация.
Исполнение договоренностей для участников юридически обязательно. Так, запускаются инструменты для создания морских охраняемых районов — своеобразных заповедников. В них будут ограничены промысел, маршруты судов и геологоразведка.
Financial Times указывает, что финальные два дня переговоров были напряженными: «На карту поставлены права на рыболовство и судоходство, сулящие прибыль. Здесь же — будущие предложения по добыче полезных ископаемых и сбору соединений из морских обитателей, которые могут найти применение в фармацевтике».
«Был вопрос о выгоде, потому что открытое море принадлежит либо всем, либо никому», — сказала Антония Лерой, глава отдела океанической политики в европейском представительстве Фонда дикой природы.
Кроме того, как передает газета, развернулась дискуссия, какие региональные организации должны будут контролировать охраняемые территории. Также участники конференции договаривались, как поддержать развивающиеся страны, чтобы они могли исполнить указанные в документе требования. Детали этих переговоров пока неизвестны.
В Гринпис заявили: «Стало реальным достижение цели 30×30: к 2030 году взять под охрану 30% наземных и морских территорий». Цель была согласована на саммите ООН по биоразнообразию в канадском Монреале в декабре 2022-го.
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Теперь мы наконец-то можем перейти от разговоров к реальным переменам. Нужно как можно скорее официально принять и ратифицировать соглашение, чтобы оно вступило в силу, а затем начать создавать морские заповедники. До 2030 года осталось не так много времени, поэтому нужно продолжать активно работать».