ООН после почти 20 лет обсуждений приняла соглашение о защите океанов

«Это исторический день для сохранения природы и знак того, что в поляризованном мире забота об окружающей среде и людях важнее геополитики. Мы благодарны странам за поиск компромиссов, устранение разногласий и принятие соглашения, которое позволит сохранить океаны, повысить устойчивость к изменению климата и тем самым защитить жизнь и благополучие миллиардов людей.

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Теперь мы наконец-то можем перейти от разговоров к реальным переменам. Нужно как можно скорее официально принять и ратифицировать соглашение, чтобы оно вступило в силу, а затем начать создавать морские заповедники. До 2030 года осталось не так много времени, поэтому нужно продолжать активно работать».

Лаура Меллер Руководительница проекта по океанам Гринпис в северных странах