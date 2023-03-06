Глава Hybe, владеющего BTS, увидел явное замедление роста кей-поп-индустрии

Глава музыкального агентства Hybe, владеющего группой BTS, Пан Си Хёк заявил о потенциальном замедлении роста кей-поп-индустрии на мировом музыкальном рынке. Во время недавнего интервью CNN он сказал, что жанр «не так популярен на рынке, как вы могли бы подумать», несмотря на сложившееся восприятие быстрорастущего товара.
«В глобальном масштабе он [корейский поп] не занимает большую часть рынка. С другой стороны, латиноамериканская музыка и афробит [популярная музыка из Западной Африки] очень быстро растут», — сказал Пан, добавив, что корейский поп-исполнителям срочно необходимо расширить охват.
По словам основателя Hybe, его команда стремилась построить инфраструктуру для кей-попа в Америке, проявляя большой интерес к лейблам и управляющим компаниям. За последние несколько лет Hybe тесно сотрудничало и даже приобретало американские музыкальные компании.
Несмотря на успехи, Пан беспокоится, что солнечные дни для кей-попа закончатся. «Это моя главная забота. На самом деле, глядя на наши экспортные показатели и текущий рост, его замедление становится очевидным», — поделился он. Пан надеется, что замедление носит временный характер и вызвано перерывом в работе мировых суперзвезд BTS из‑за начала их обязательной военной службы в Южной Корее.