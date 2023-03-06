Глава Hybe, владеющего BTS, увидел явное замедление роста кей-поп-индустрии

Несмотря на успехи, Пан беспокоится, что солнечные дни для кей-попа закончатся. «Это моя главная забота. На самом деле, глядя на наши экспортные показатели и текущий рост, его замедление становится очевидным», — поделился он. Пан надеется, что замедление носит временный характер и вызвано перерывом в работе мировых суперзвезд BTS из‑за начала их обязательной военной службы в Южной Корее.