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Журналиста Андрея Новашова приговорили к восьми месяцам исправительных работ за фейки об армии

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

Суд города Прокопьевска Кемеровской области приговорил к восьми месяцам исправительных работ местного журналиста Андрея Новашова по статье о распространении фейков об армии РФ. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на одного из слушателей процесса.

Также Новашову запретили заниматься публицистической деятельностью в течение года. Журналист свою вину не признает. Защита планирует обжаловать приговор.

Суд удовлетворил требование прокурора частично. Гособвинение просило назначить журналисту 11 месяцев исправительных работ с удержанием в бюджет 10% зарплаты, а также два года запрета на публикации в интернете.

Андрей Новашов считается первым журналистом в России, которого обвинили по статье о распространении фейков про армию (часть 1 статьи 207.3 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела против него стали антивоенные посты журналиста в соцсети «ВКонтакте».

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