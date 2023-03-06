Журналиста Андрея Новашова приговорили к восьми месяцам исправительных работ за фейки об армии

Суд города Прокопьевска Кемеровской области приговорил к восьми месяцам исправительных работ местного журналиста Андрея Новашова по статье о распространении фейков об армии РФ. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на одного из слушателей процесса.