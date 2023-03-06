Журналиста Андрея Новашова приговорили к восьми месяцам исправительных работ за фейки об армии

Суд города Прокопьевска Кемеровской области приговорил к восьми месяцам исправительных работ местного журналиста Андрея Новашова по статье о распространении фейков об армии РФ. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на одного из слушателей процесса.
Также Новашову запретили заниматься публицистической деятельностью в течение года. Журналист свою вину не признает. Защита планирует обжаловать приговор.
Суд удовлетворил требование прокурора частично. Гособвинение просило назначить журналисту 11 месяцев исправительных работ с удержанием в бюджет 10% зарплаты, а также два года запрета на публикации в интернете.
Андрей Новашов считается первым журналистом в России, которого обвинили по статье о распространении фейков про армию (часть 1 статьи 207.3 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела против него стали антивоенные посты журналиста в соцсети «ВКонтакте».