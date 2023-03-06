В Госдуме хотят заменить бумажные платежки за ЖКУ на электронные

Так Колунов ответил на предложение Российского экологического оператора (РЭО). Гендиректор организации Денис Буцаев ранее направил в Минстрой письмо с предложением перейти на электронные квитанции. В документе отмечается, что бумага — один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья.