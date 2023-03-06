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В Госдуме хотят заменить бумажные платежки за ЖКУ на электронные

Виктория Шанина
Сегодня в 11:50

Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов считает, что бумажные квитанции за ЖКУ необходимо заменить на электронные. Такое мнение он выразил в беседе с «Известиями».

«Уход в „цифру“ — это необходимость. Действительно, производство бумаги, печать, отходы — это большие издержки. Кроме того, утилизация, переработка печатной продукции наносит колоссальный вред природе», — сказал Колунов.

Он уточнил, что бумажные платежки стоит оставить для пенсионеров, поскольку «они не в полной мере имеют возможность и опыт использования цифровых технологий, интернета».

Так Колунов ответил на предложение Российского экологического оператора (РЭО). Гендиректор организации Денис Буцаев ранее направил в Минстрой письмо с предложением перейти на электронные квитанции. В документе отмечается, что бумага — один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья.

«В РФ более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку документов уходит 50 тонн бумаги», — говорится в письме Буцаева.

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Денис Буцаев
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