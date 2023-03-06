«Всё везде и сразу» забрал главный приз премии Гильдии сценаристов США

Главную награду в номинации «Оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниел Шайнерт за ленту «Всё везде и сразу». Фильм рассказывает про девушку, которая может перемещаться между параллельными вселенными и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий себя.