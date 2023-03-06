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«Всё везде и сразу» забрал главный приз премии Гильдии сценаристов США

Виктория Шанина
Сегодня в 11:22

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась праздничная 75-я церемония вручения премий Гильдии сценаристов США. На сайте организации появились лауреаты.

Главную награду в номинации «Оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниел Шайнерт за ленту «Всё везде и сразу». Фильм рассказывает про девушку, которая может перемещаться между параллельными вселенными и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий себя.

Сразу два приза получила картина «Разделение» — в номинациях «Комедийный сериал» и «Новый сериал». Над шоу работали восемь сценаристов: Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кари Дрейк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуян Моэнч и Аманда Овертон.

Другие победители премии:

  • «Адаптированный сценарий» — Сара Полли («Говорят женщины»);
  • «Комедийный сериал» — Карен Джозеф Эдкок, Джоанна Кало, Рене Гьюб, Софья Левитски-Вайц, Алекс О’Киф, Катрин Счетина, Кристофер Сторер («Медведь»);
  • «Мини-сериал» — Майк Уайт («Белый лотос»);
  • «Телефильм» — Дэвид А.Гудман («Общество Хонор»);
  • «Эпизод драмы» — Томас Шнауц («Plan and Execution», сериал «Лучше звоните Солу»);
  • «Эпизод комедии» — Люсия Аньелло, Пол В.Даунс, Джен Статски («The One, The Only», сериал «Хитрости»).

Церемония награждения Гильдии сценаристов США — последняя кинонаграда объединений американских кинематографистов перед «Оскаром». Церемония Американской академии кинематографических наук состоится 12 марта.

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