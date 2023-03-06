«Всё везде и сразу» забрал главный приз премии Гильдии сценаристов США

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась праздничная 75-я церемония вручения премий Гильдии сценаристов США. На сайте организации появились лауреаты.
Главную награду в номинации «Оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниел Шайнерт за ленту «Всё везде и сразу». Фильм рассказывает про девушку, которая может перемещаться между параллельными вселенными и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий себя.
Сразу два приза получила картина «Разделение» — в номинациях «Комедийный сериал» и «Новый сериал». Над шоу работали восемь сценаристов: Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кари Дрейк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуян Моэнч и Аманда Овертон.
Другие победители премии:
- «Адаптированный сценарий» — Сара Полли («Говорят женщины»);
- «Комедийный сериал» — Карен Джозеф Эдкок, Джоанна Кало, Рене Гьюб, Софья Левитски-Вайц, Алекс О’Киф, Катрин Счетина, Кристофер Сторер («Медведь»);
- «Мини-сериал» — Майк Уайт («Белый лотос»);
- «Телефильм» — Дэвид А.Гудман («Общество Хонор»);
- «Эпизод драмы» — Томас Шнауц («Plan and Execution», сериал «Лучше звоните Солу»);
- «Эпизод комедии» — Люсия Аньелло, Пол В.Даунс, Джен Статски («The One, The Only», сериал «Хитрости»).
Церемония награждения Гильдии сценаристов США — последняя кинонаграда объединений американских кинематографистов перед «Оскаром». Церемония Американской академии кинематографических наук состоится 12 марта.