ФСБ сообщила о предотвращении покушения на основателя «Царьграда» Константина Малофеева

«Слава богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. <…> Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияет на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — прокомментировал Малофеев сообщения ФСБ о покушении.