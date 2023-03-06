ФСБ сообщила о предотвращении покушения на основателя «Царьграда» Константина Малофеева

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении покушения на учредителя и главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Его автомобиль собирался подорвать основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, напавший 2 марта на село в Брянской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центра общественных связей силового ведомства.
«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — заявили в ФСБ. По ее данным, Капустин действует «под контролем СБУ».
ФСБ также показала видео с камер наблюдения, на котором «есть момент закладки бомбы под его автомобиль». В ведомстве отметили, что аналогичная схема «диверсионно-террористического акта применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства» политолога и журналистки Дарьи Дугиной, дочери одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина.
Возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.4 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222.1 УК РФ).
ФСБ также обвинила Капустина в организации теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области в августе 2022 года, который был предотвращен. По данным российской спецслужбы, Капустин являлся организатором и участником нападения 2 марта 2023-го на села в Брянской области.
«Слава богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. <…> Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияет на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — прокомментировал Малофеев сообщения ФСБ о покушении.