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В Воронеже отменили мастер-класс Ирины Хакамады

Виктория Шанина
Сегодня в 09:29

В Воронеже отменили мастер-класс политика и публициста Ирины Хакамады «Энергия: зарождение и управление». Он должен был пройти 8 марта в концертном зале Event Hall, пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на директора компании — организатора мероприятия Станислава Одинцова.

Он уточнил, что причина отмены — неправильный выбор площадки. Мастер-класс проведут в другой день и в другом месте. Когда и где он состоится, Одинцов не уточняет.

Представители площадки Event Hall при этом заявляют, что организаторы нарушили договор и поэтому им отказали в праве проводить мастер-класс.

«Возникли разногласия с организатором мероприятия по некоторым пунктам договора, в частности, организатором не был исполнен пункт договора об оплате аренды, поэтому мероприятие на нашей площадке проходить не будет», — сказали в Event Hall.

На официальных сайтах компании и мастер-класса информации о переносе ивента нет. Однако продажу билетов закрыли.

Воронежские СМИ полагают, что отмена мастер-класса связана с высказыванием Хакамады о мобилизованных в интервью RTVI. На вопрос, есть ли среди ее знакомых те, кого мобилизовали, она ответила: «Нет, моих нету, они не идиоты».

После этого в сети начали появляться призывы отменить мастер-класс Ирины Хакамады в Воронеже. В частности, с такой инициативой выступил общественник Андрей Згонников.

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