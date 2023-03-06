В Воронеже отменили мастер-класс Ирины Хакамады

Воронежские СМИ полагают, что отмена мастер-класса связана с высказыванием Хакамады о мобилизованных в интервью RTVI. На вопрос, есть ли среди ее знакомых те, кого мобилизовали, она ответила: «Нет, моих нету, они не идиоты».