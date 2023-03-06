На Сахалине льдина с 50 рыбаками оторвалась от берега. Их спасают сотрудники МЧС на вертолете

Группа из примерно 50 рыбаков оказалась на дрейфующей льдине в районе села Лесное в Сахалинской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Льдина оторвалась от берега и к моменту прибытия спасателей оказалась уже в 1,5–2 километрах от линии отрыва. Спасательная операция проводится в сложных погодных условиях, при сильном ветре.
К операции ведомство привлекло 14 человек и 11 единиц техники. В частности, на место прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Также задействован вертолет Ми-8.
К моменту написания этой заметки в МЧС сообщили об успешной эвакуации на берег 40 рыбаков. Спасательная операция продолжается.
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