Реклама
Новости

На Сахалине льдина с 50 рыбаками оторвалась от берега. Их спасают сотрудники МЧС на вертолете

Виктория Шанина
Сегодня в 08:37

Группа из примерно 50 рыбаков оказалась на дрейфующей льдине в районе села Лесное в Сахалинской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Льдина оторвалась от берега и к моменту прибытия спасателей оказалась уже в 1,5–2 километрах от линии отрыва. Спасательная операция проводится в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

К операции ведомство привлекло 14 человек и 11 единиц техники. В частности, на место прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Также задействован вертолет Ми-8.

К моменту написания этой заметки в МЧС сообщили об успешной эвакуации на берег 40 рыбаков. Спасательная операция продолжается.

расскажите друзьям
теги
МЧС России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»