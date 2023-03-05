Классика Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика: Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы всех времен

Мартин Скорсезе поделился списком своих любимых фильмов всех времен. Режиссер «Таксиста» и «Волка с Уолл-Стрит» рассказал о своих фаворитах журналу Sight And Sound.
С 1952 года Sight And Sound каждое десятилетие спрашивает разных режиссеров о своем топе фильмов. В этом году журналисты обратились не только к Скорсезе, но и Уэсу Андерсону, Барри Дженкинсу и Ари Астеру. Постановщики сошлись во мнении, что самый-самый лучший фильм — это «2001 год: Космическая одиссея».
Весь список Скорсезе:
- «2001: Космическая одиссея» (1968)
- «8 с половиной» (1963)
- «Пепел и алмаз» (1958)
- «Гражданин Кейн» (1941)
- «Дневник сельского священника» (1951)
- «Жить» (1952)
- «Леопард» (1963)
- «Слово» (1955)
- «Пайза» (1946)
- «Красные башмачки» (1948)
- «Река» (1951)
- «Сальваторе Джулиано» (1962)
- «Искатели» (1956)
- «Сказки туманной луны после дождя» (1953)
- «Головокружение» (1958)
«Космическая одиссея» Стэнли Кубрика считается одним из самых влиятельных когда‑либо созданных фильмов. На момент выхода в 1968 году он был номинирован на четыре премии «Оскар» и получил награду за лучшие специальные визуальные эффекты.
Среди других фильмов, выбранных Скорсезе, — целый ряд международных фильмов, в том числе «Река» французского режиссера Жана Ренуара и японская драма «Жить» знаменитого Акиры Куросавы. В списке также нашлось место для классических вестернов («Искатели») и психологического триллера Альфреда Хичкока «Головокружение».
Скорсезе готовит к премьере криминальную вестерн-драму «Убийцы цветочной луны» об истории убийств индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х. В фильме снялись Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер.