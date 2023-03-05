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Классика Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика: Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы всех времен

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Мартин Скорсезе поделился списком своих любимых фильмов всех времен. Режиссер «Таксиста» и «Волка с Уолл-Стрит» рассказал о своих фаворитах журналу Sight And Sound.

С 1952 года Sight And Sound каждое десятилетие спрашивает разных режиссеров о своем топе фильмов. В этом году журналисты обратились не только к Скорсезе, но и Уэсу Андерсону, Барри Дженкинсу и Ари Астеру. Постановщики сошлись во мнении, что самый-самый лучший фильм — это «2001 год: Космическая одиссея».

Весь список Скорсезе:

  1. «2001: Космическая одиссея» (1968)
  2. «8 с половиной» (1963)
  3. «Пепел и алмаз» (1958)
  4. «Гражданин Кейн» (1941)
  5. «Дневник сельского священника» (1951)
  6. «Жить» (1952)
  7. «Леопард» (1963)
  8. «Слово» (1955)
  9. «Пайза» (1946)
  10. «Красные башмачки» (1948)
  11. «Река» (1951)
  12. «Сальваторе Джулиано» (1962)
  13. «Искатели» (1956)
  14. «Сказки туманной луны после дождя» (1953)
  15. «Головокружение» (1958)

«Космическая одиссея» Стэнли Кубрика считается одним из самых влиятельных когда‑либо созданных фильмов. На момент выхода в 1968 году он был номинирован на четыре премии «Оскар» и получил награду за лучшие специальные визуальные эффекты.

Среди других фильмов, выбранных Скорсезе, — целый ряд международных фильмов, в том числе «Река» французского режиссера Жана Ренуара и японская драма «Жить» знаменитого Акиры Куросавы. В списке также нашлось место для классических вестернов («Искатели») и психологического триллера Альфреда Хичкока «Головокружение».

Скорсезе готовит к премьере криминальную вестерн-драму «Убийцы цветочной луны» об истории убийств индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х. В фильме снялись Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер.

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