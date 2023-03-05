Классика Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика: Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы всех времен

С 1952 года Sight And Sound каждое десятилетие спрашивает разных режиссеров о своем топе фильмов. В этом году журналисты обратились не только к Скорсезе, но и Уэсу Андерсону, Барри Дженкинсу и Ари Астеру. Постановщики сошлись во мнении, что самый-самый лучший фильм — это «2001 год: Космическая одиссея».