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«Тинькофф» перестал отправлять переводы в Турцию из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:03

Банк «Тинькофф» после введенных санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию, передает ТАСС со ссылкой на компанию. Там заявили, что «SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом», поэтому ограничительная мера временная.

В службе поддержки также уточнили, что до введения санкций банк проводил переводы в некоторые турецкие банки. Пока что клиенты «Тинькофф» могут перевести рубли в Таджикистан, Армению, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — при этом только в некоторые банки.

3 марта «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию, так как транзакции перестал обрабатывать местный банк-корреспондент.

26 февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против РФ. Банк «Тинькофф» тогда оказался под ограничениями.

2 марта из онлайн-магазина App Store пропало приложение «Тинькофф», а также связанные с компанией другие сервисы. Пресс-служба банка уточнила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно, и предупредила, что загружать сервисы из неофициальных источников не стоит.

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