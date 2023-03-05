«Тинькофф» перестал отправлять переводы в Турцию из‑за санкций

В службе поддержки также уточнили, что до введения санкций банк проводил переводы в некоторые турецкие банки. Пока что клиенты «Тинькофф» могут перевести рубли в Таджикистан, Армению, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — при этом только в некоторые банки.