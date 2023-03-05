«Тинькофф» перестал отправлять переводы в Турцию из‑за санкций

Банк «Тинькофф» после введенных санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию, передает ТАСС со ссылкой на компанию. Там заявили, что «SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом», поэтому ограничительная мера временная.
В службе поддержки также уточнили, что до введения санкций банк проводил переводы в некоторые турецкие банки. Пока что клиенты «Тинькофф» могут перевести рубли в Таджикистан, Армению, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — при этом только в некоторые банки.
3 марта «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию, так как транзакции перестал обрабатывать местный банк-корреспондент.
2 марта из онлайн-магазина App Store пропало приложение «Тинькофф», а также связанные с компанией другие сервисы. Пресс-служба банка уточнила, что уже скачанные приложения будут работать как обычно, и предупредила, что загружать сервисы из неофициальных источников не стоит.