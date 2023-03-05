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8 марта в Москве парковки сделают бесплатными

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:32

8 марта власти Москвы сделают парковки бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Платить за стоянку придется только на парковках со шлагбаумом — они будут работать по обычным тарифам.

В январе глава московского Дептранса Максим Ликсутов анонсировал 69 дней бесплатной парковки в 2023 году. Из них 18 праздничных дней, то есть бесплатно на всех улицах, и 51 воскресный день — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

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Правительство Москвы
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Сергей СобянинМаксим Ликсутов
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