8 марта в Москве парковки сделают бесплатными

8 марта власти Москвы сделают парковки бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
Платить за стоянку придется только на парковках со шлагбаумом — они будут работать по обычным тарифам.
В январе глава московского Дептранса Максим Ликсутов анонсировал 69 дней бесплатной парковки в 2023 году. Из них 18 праздничных дней, то есть бесплатно на всех улицах, и 51 воскресный день — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.