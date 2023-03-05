8 марта в Москве парковки сделают бесплатными

В январе глава московского Дептранса Максим Ликсутов анонсировал 69 дней бесплатной парковки в 2023 году. Из них 18 праздничных дней, то есть бесплатно на всех улицах, и 51 воскресный день — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.