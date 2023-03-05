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Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию

Виктория Шанина
Сегодня в 18:00

В Петербурге прошел финал Гран-при России по фигурному катанию. Победительницей стала Аделия Петросян, пишет ТАСС.

По итогам двух программ Петросян набрала 255,01 балла. Из них 85,62 балла за короткую программу и 169,39 — за произвольную программу.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Камила Валиева (241,76 балла). На третьем месте — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (241,61).

Аделии Петросян 15 лет. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров. В этом сезоне Петросян также становилась победительницей второго этапа Гран-при России в Сочи.

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Аделия ПетросянКамила ВалиеваЕлизавета ТуктамышеваЭтери Тутберидзе
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