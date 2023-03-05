Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию

Аделии Петросян 15 лет. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров. В этом сезоне Петросян также становилась победительницей второго этапа Гран-при России в Сочи.