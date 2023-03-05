Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию

В Петербурге прошел финал Гран-при России по фигурному катанию. Победительницей стала Аделия Петросян, пишет ТАСС.
По итогам двух программ Петросян набрала 255,01 балла. Из них 85,62 балла за короткую программу и 169,39 — за произвольную программу.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Камила Валиева (241,76 балла). На третьем месте — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (241,61).
Аделии Петросян 15 лет. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров. В этом сезоне Петросян также становилась победительницей второго этапа Гран-при России в Сочи.