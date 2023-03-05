Киану Ривз ответил на вопросы пользователей реддита. Собрали некоторые из них

Киану Ривз поделился воспоминаниями со съемок фильма «Мой личный штат Айдахо» с Ривером Фениксом: «У меня была сцена с Ривером Фениксом, он сидел на заднем сиденье мотоцикла, которым я управлял, и в это время нас снимали. Эта сцена была в сценарии, но мы немного отошли от проторенной дорожки и вернулись без касок. Два друга просто играли. Это был действительно хороший день».