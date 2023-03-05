Киану Ривз ответил на вопросы пользователей реддита. Собрали некоторые из них

Киану Ривз принял участие в формате «вопрос — ответ» на Reddit. Пользователи в комментариях задавали актеру вопросы, а «Афиша Daily» выбрала несколько ответов — о «Константине-2», сострадании, другой профессии и роли, которую хотелось бы сыграть.
Ривза спросили, была ли когда‑нибудь в его карьере роль, от которой он отказался и пожалел об этом. Такой, по словам актера, у него не было, но он «всегда хотел сыграть Росомаху». Речь зашла о другом культовом персонаже, сыгранном Ривзом, — Джоне Константине. Актер сказал, что разговаривал с новым соруководителем DC Films Джеймсом Ганном о «Константине-2», и выразил надежду на продолжение — правда, подробностей никаких не дал.
Ривз заверил, что никогда ничего не воровал со съемочной площадки, но кое‑что со съемок у него все-таки осталось — часы и обручальное кольцо из «Джона Уика», меч из «47 ронинов» и самая первая красная таблетка, которую дали ему сестры Вачовски. Упомянув «Уика», Ривз сказал, что грядущий четвертый фильм дался ему тяжелее остальных, в нем будет «действительно больше движения».
Когда его спросили, с каким режиссером, актером или актрисой он хотел бы поработать в будущем, Ривз назвал Дэвида Финчера. Самым непростым вопросом оказался тот, в котором его попросили назвать любимый фильм, над которым он работал: «Оооооооох, мне посчастливилось работать над несколькими фильмами, которые изменили мою жизнь. Я не могу выбрать что‑то одно, но вот некоторые из них: „На берегу реки“, „Невероятные приключения Билла и Теда“, трилогия „Матрица“, „Адвокат дьявола“, „Помутнение“, „Мой личный штат Айдахо“, „На гребне волны“, „Джон Уик“».
Ривз очень хотел бы сыграть в мюзикле, но не уверен, что его возьмут, потому что он не самый хороший певец. Но актер отметил, что он «всегда может мечтать» и обязательно попытается заполучить роль. А когда его спросили, что делает его таким сострадательным, Ривз ответил: «Мы умираем… и нам всем нужна любая помощь, которую мы можем получить».