Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня за все время наблюдений

«Мы не хотим терять морской лед там, где есть эти уязвимые шельфовые ледники», — сказала океанограф и климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Мэтт Инглэнд.

Ариан Пэрич, климатолог из Университета Монаша добавляет: «Антарктида может показаться далекой, но изменения там могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных щитов отразится на прибрежных сообществах по всему миру».