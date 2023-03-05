В Афинах люди вышли на митинг после гибели 57 человек из‑за столкновения поездов

На центральной площади Синтагматос в Афинах у здания греческого парламента местные жители вышли на митинг из‑за железнодорожной катастрофы. Об этом пишет France 24 со ссылкой на агентство AFP.
Демонстранты выпустили в небо сотни черных воздушных шаров в память о погибших. По данным местной полиции, на площади собралось около 12 тыс. человек.
Активисты требовали наказать виновных, в том числе руководство железнодорожной компании Hellenic Train, которая оказалась в центре трагедии. Некоторые из демонстрантов обвиняли в случившемся власти Греции.
В какой‑то момент акция вышла из‑под контроля, ее участники начали поджигать мусорные баки и кидать бутылки с зажигательной смесью.
Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты и очистили площадь Синтагматос.
В ночь на 1 марта недалеко от города Лариса столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Скорость обоих поездов во время столкновения составляла около 160 км/ч. Первые четыре вагона пассажирского состава сошли с рельсов, два из них загорелись. В результате аварии погибли 57 человек.
«Мы переворачивались вместе с вагоном до тех пор, пока он окончательно не упал на бок. Потом началась паника. Какие‑то кабели, огонь. Пожар охватил вагон практически сразу. Пока мы переворачивались в нем, мы уже горели. Огонь был везде», — рассказал один из выживших.