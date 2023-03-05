В Петербурге задержали похитителя креста и Евангелия из храма. Он заложил их в ломбард за 500 рублей

3 марта в Петербурге неизвестный украл позолоченный крест и Евангелие в красном бархатном переплете с посеребренными накладками из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. На камеры видеонаблюдения попал фрагмент, как похититель с пакетом ворованного выходит из храма и крестится.
Похитителем оказался 39-летний безработный рецидивист. Его поймали спустя сутки в номере гостиницы. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК).
После кражи мужчина сдал крест и Евангелие в ломбард, получив за них 500 рублей. При этом в храме ущерб оценили в 382 650 рублей. Правоохранители устанавливают, причастен ли он к другим преступлениям.
В видео правоохранителей мужчина признается, что в момент кражи чувствовал «своего рода страх» и теперь ему «стыдно перед людьми». В содеянном он раскаялся.