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В Петербурге задержали похитителя креста и Евангелия из храма. Он заложил их в ломбард за 500 рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

3 марта в Петербурге неизвестный украл позолоченный крест и Евангелие в красном бархатном переплете с посеребренными накладками из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. На камеры видеонаблюдения попал фрагмент, как похититель с пакетом ворованного выходит из храма и крестится.

Похитителем оказался 39-летний безработный рецидивист. Его поймали спустя сутки в номере гостиницы. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК).

После кражи мужчина сдал крест и Евангелие в ломбард, получив за них 500 рублей. При этом в храме ущерб оценили в 382 650 рублей. Правоохранители устанавливают, причастен ли он к другим преступлениям.

В видео правоохранителей мужчина признается, что в момент кражи чувствовал «своего рода страх» и теперь ему «стыдно перед людьми». В содеянном он раскаялся.

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