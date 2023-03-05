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В 2023 году на ВДНХ завершат реставрацию и строительство 15 объектов, включая павильон «Центральный»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

В 2023 году на ВДНХ завершится реставрация и строительство 15 объектов. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

В частности, откроется павильон № 1 (он же — «Центральный» или «Главный»). Зданию вернут исторический облик 1954 года, а внутри расположится экспозиция Третьяковской галереи.

В павильоне № 6 («Химия») откроются торгово-выставочный центр и экспозиции об истории и культуре Абхазии, в павильоне № 15 («Радиоэлектроника и связь») — Олимпийский музей России, а в павильоне № 37 («Птицеводство») — соревновательный полигон для подготовки кибатлетов.

Также запланировано завершение реставрации павильонов № 50 («Молочная промышленность»), № 51 («Мясная промышленность»), № 59 («Зерно»), № 66 («Советская культура») и другие.

Среди новых объектов — парк аттракционов «Орион» и арт-объект «Лента Мебиуса» на территории «Сада пяти чувств», который также должен открыться в этом году.

«Специально подобранный для каждого участка ассортимент растений будет задействовать по одному из пяти чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус», — описывает сад пресс-служба ВДНХ.

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