В 2023 году на ВДНХ завершат реставрацию и строительство 15 объектов, включая павильон «Центральный»

В павильоне № 6 («Химия») откроются торгово-выставочный центр и экспозиции об истории и культуре Абхазии, в павильоне № 15 («Радиоэлектроника и связь») — Олимпийский музей России, а в павильоне № 37 («Птицеводство») — соревновательный полигон для подготовки кибатлетов.