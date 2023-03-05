Реклама
Новости

Александр Овечкин забросил две шайбы и стал первой звездой матча НХЛ

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил два гола в матче против «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ и стал первой звездой встречи. Об этом пишет РБК.

Помимо двух забитых голов, Овечкин дал голевую подачу в третьем периоде. Игра завершилась со счетом 8:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Другими звездами матча были признаны Николя Обе-Кюбель и Мэтт Ирвин, на его счету одна заброшенная шайба. Они также выступают за команду «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 815 заброшенных шайб. Чтобы обогнать лидера Уэйна Гретцки, Овечкину нужно побить его рекорд в 894 шайбы.

В общем рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен Александр Овечкин занимает 16-е место, у него на данный момент 1470 очков (815 голов и 655 голевых пасов). Следующая его цель — обогнать канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 1482 очка.

расскажите друзьям
люди
Александр ОвечкинУэйн ГретцкиМэтт Ирвин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»