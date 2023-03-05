Александр Овечкин забросил две шайбы и стал первой звездой матча НХЛ

Нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил два гола в матче против «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ и стал первой звездой встречи. Об этом пишет РБК.
Помимо двух забитых голов, Овечкин дал голевую подачу в третьем периоде. Игра завершилась со счетом 8:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
Другими звездами матча были признаны Николя Обе-Кюбель и Мэтт Ирвин, на его счету одна заброшенная шайба. Они также выступают за команду «Вашингтон Кэпиталз».
Александр Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 815 заброшенных шайб. Чтобы обогнать лидера Уэйна Гретцки, Овечкину нужно побить его рекорд в 894 шайбы.
В общем рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен Александр Овечкин занимает 16-е место, у него на данный момент 1470 очков (815 голов и 655 голевых пасов). Следующая его цель — обогнать канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 1482 очка.