Александр Овечкин забросил две шайбы и стал первой звездой матча НХЛ

В общем рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен Александр Овечкин занимает 16-е место, у него на данный момент 1470 очков (815 голов и 655 голевых пасов). Следующая его цель — обогнать канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 1482 очка.