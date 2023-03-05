Посмотрите на Джейка Джилленхола в роли бойца UFC на съемках «Дома у дороги»

Джейк Джилленхол появился на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, чтобы снять сцены для грядущего ремейка фильма 1989 года «Дом у дороги». Посмотреть видео с актером можно здесь.
Джилленхол принял участие в взвешивании вместе с бывшим бойцом UFC Джеем Хироном, который сыграет одну из главных ролей. Сначала на весы встает и хвалится своей мускулатурой Джилленхол, затем — Хирон.
Два бойца встают лицом к лицу. Герой Джилленхола неожиданно ударяет соперника, и начинается потасовка. «Не верится, что моя шестинедельная подготовка была ради этого дерьма, с которым мне нужно сразиться. Дайте мне пояс сейчас же», — говорит Джилленхол реплику из сценария в микрофон ведущего.
Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор также снялся в новой версии «Дома у дороги». Он тоже был на взвешивании и подбадривал толпу, пока Джилленхол взвешивался.
В фильме 2015 года «Левша» Джилленхол играл боксера.