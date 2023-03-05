Посмотрите на Джейка Джилленхола в роли бойца UFC на съемках «Дома у дороги»

Два бойца встают лицом к лицу. Герой Джилленхола неожиданно ударяет соперника, и начинается потасовка. «Не верится, что моя шестинедельная подготовка была ради этого дерьма, с которым мне нужно сразиться. Дайте мне пояс сейчас же», — говорит Джилленхол реплику из сценария в микрофон ведущего.