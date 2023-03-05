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МВД сообщило о рекордном росте преступлений по «экстремистским» статьям в январе

Виктория Шанина
Сегодня в 09:16

Число преступлений «экстремистской направленности» в январе 2023 года выросло почти на 160%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В январе было зарегистрировано 134 преступления по «экстремистским» статьям — на 157,7% больше, чем годом ранее. Это рекордный рост показателей за последние годы.

Также за январь МВД зарегистрировало 157 преступлений «террористического характера». Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно УК РФ, преступления экстремистской направленности — это те, что совершаются по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы.

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