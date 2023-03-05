МИД России обсуждает безвизовые соглашения с Мексикой, Малайзией, Кувейтом и еще 8 странами

Российский МИД готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами Азии, Африки и Северной Америки. Об этом ТАСС сообщил замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Страны, с которыми ведутся переговоры: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это „улица с двусторонним движением“, и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — сказал Иванов.
Договора находятся на разных стадиях проработки, и когда они могут быть подписаны, не уточняется. По словам Иванова, при достижении договоренностей МИД «обязательно проинформирует общественность».
О том, что такие переговоры ведутся, Иванов говорил еще в январе. Однако тогда он перечислил 12 стран. Судя по всему, достичь договоренностей с Сент-Люсией не удалось.
В середине декабря 2022-го Евгений Иванов заявлял, что МИД РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии. Он отметил, что в ходе таких же обсуждений были подписаны соглашения о безвизе с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.