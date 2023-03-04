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Джо Байдену успешно удалили раковую опухоль

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

В феврале президенту США Джо Байдену провели операцию по удалению злокачественного образования на коже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его лечащего врача Кевина О’Коннора.

Врач Белого дома в своем письме написал, что раковая ткань была успешно удалена. О’Коннор также подчеркнул, что место на коже, где было проведено удаление базальноклеточной карциномы, зажило. У базалиомы низкая вероятность метастазирования, добавил он.

В феврале Байден проходил медосмотр, после которого врачи признали его здоровым и «годным к службе». В то же время они рассказали, что небольшое новообразование было удалено и отправлено на биопсию, которая подтвердила базальноклеточную карциному (базалиому).

В своем письме врач Белого дома отметил, что поражения базальноклеточной карциномой не имеют тенденции к распространению или метастазированию. Сейчас Байден находится под пристальным вниманием врачей.

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