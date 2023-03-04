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The Weeknd выпустил концертный альбом «Live at SoFi Stadium»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:25

The Weeknd выпустил концертный альбом «Live at SoFi Stadium», записанный во время его двухдневного пребывания в знаменитом лос-анджелесском стадионе SoFi в ноябре прошлого года.

В пластинку вошел 31 трек. В треклисте представлены самые хитовые песни музыканта, включая «Wicked Games», «Kiss Land», «Starboy», «Can’t Feel My Face», «Save Your Tears», «Die for You» и «Blinding Lights».

Альбом вышел следом за одноименным фильмом-концертом, релиз которого состоялся на HBO в конце февраля. Его режиссером выступил Мика Бикхэм.

Ранее стало известно, что The Weeknd, Дженна Ортега и Барри Кеган снимутся в грядущем безымянном фильме Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью»). Сценарий к картине написал Шульц совместно с The Weeknd и продюсером Резой Фахимом («Идол»).

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Эйбeл ТесфайеДженна ОртегаБарри Кеган
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