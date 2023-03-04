Вышел трейлер мультсериала «Покемон» без Эша Кетчума

В сети появился трейлер нового сериала «Покемон». Его премьера состоится 14 апреля.
В ролике показали главных героев Лико, Роя и их друга профессора Фриде, чьим напарником выступает капитан Пикачу. Лиго будет сопровождать покемон Спригатито, а Роя — Фуекоко.
В перезагрузке впервые за 25 лет не появится Эш Кетчум, который по сюжету оригинального мультсериала получил статус мастера покемонов. В шоу также не появится традиционный Пикачу, вместо него будет альтернативная версия покемона капитана Пикачу.
В настоящее время создатели оригинального сериала «Покемон» ведут работу над прощальными эпизодами. Их премьера состоится 24 марта.