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Вышел трейлер мультсериала «Покемон» без Эша Кетчума

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:08

В сети появился трейлер нового сериала «Покемон». Его премьера состоится 14 апреля.

В ролике показали главных героев Лико, Роя и их друга профессора Фриде, чьим напарником выступает капитан Пикачу. Лиго будет сопровождать покемон Спригатито, а Роя — Фуекоко.

В перезагрузке впервые за 25 лет не появится Эш Кетчум, который по сюжету оригинального мультсериала получил статус мастера покемонов. В шоу также не появится традиционный Пикачу, вместо него будет альтернативная версия покемона капитана Пикачу.

В настоящее время создатели оригинального сериала «Покемон» ведут работу над прощальными эпизодами. Их премьера состоится 24 марта.

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