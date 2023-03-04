Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

В службе поддержки Apple рассказали, что обслуживание приостановили из‑за ограничения поставок в Россию, в том числе, запчастей. На какой срок оно приостановлено, в службе поддержки не уточнили. Известно, что смартфонов iPhone это пока не касается.
В сервисном центре «Би2икс» подтвердили, что обслуживание действительно было приостановлено. При этом в пресс-службе re:Store сказали, что у компании нет информации об этом.
«re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство», — заявили представители компании.
В январе 2023 года Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro с 14- и 16-дюймовым экранами. Обе модели построены на фирменных процессорах M2 Pro и M2 Max.