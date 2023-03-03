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В сети опубликовали трейлер «Воскрешения Чарльза Мэнсона»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

На ютуб-канале XYZ FILMS опубликовали трейлер фильма «Воскрешение Чарльза Мэнсона». Он выйдет в кинотеатрах и на онлайн-платформах в марте.

Картина расскажет о молодой паре, которая отправляется в путешествие по США и останавливается в уединенном доме. В планах у возлюбленных — провести романтический уикэнд и снять видеопробы для участия в фильме.

Однако планы пары нарушаются, когда герои привлекают внимание участников секты, продолжающих традиции семьи Чарльза Мэнсона. Последователи культа решают воскресить Мэнсона с помощью чудовищного ритуала жертвоприношения.

«Воскрешение Чарльза Мэнсона» станет полнометражным режиссерски дебютом Реми Грилло — сына актера Фрэнка Грилло. Сценарий картины написали Брев Мосс и Джош Плассе. Последний также сыграл одну из ролей в фильме. Помимо него, в актерский состав ленты вошли Джейми Кинг, Сиделл Ноэл, Уилл Пелтц и Кэтрин Хьюс.

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Чарльз МэнсонФрэнк ГриллоДжейми Кинг
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