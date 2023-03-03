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Во Франции на морском побережье обнаружили 850 килограммов кокаина

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Во Франции на морском побережье рядом с коммуной Ревиль обнаружили мешки примерно с 850 кг кокаина. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Неожиданную находку сделала морская полиция на пляже полуострова Котентен в районе Ла-Манша. Наркотики были запакованы в две большие упаковки, соединенные веревкой. Их предположительно выбросило на берег из моря.

По словам правоохранителей, на нормандских пляжах во Франции нередко обнаруживают наркотики. Однако с таким их количеством власти региона еще не сталкивались.

Полиция открыла расследование, касающееся происхождения кокаина. Пока неизвестно, намеренно ли наркотики выбросили на берег, чтобы их подобрали торговцы, или же они упали с борта корабля случайно.

AP отметил, что в последнее время Европа переживает рост нелегального наркотрафика. Портовые города, такие как Антверпен и Роттердам, активно используются латиноамериканскими наркокартелями для распространения товара.

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