Лучшая шахматистка года по версии ФИДЕ сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское

«Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе ФШР (Федерации шахмат России) в АШС (Азиатскую шахматную федерацию), и ФИДЕ предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким‑то причинам не могут или не хотят переходить в АШС», — пояснила Костенюк.