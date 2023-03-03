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Лучшая шахматистка года по версии ФИДЕ сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:52

Российский гроссмейстер Александра Костенюк, которая в 2022 году была признана лучшей шахматисткой мира, сменила спортивное гражданство. Теперь девушка будет представлять Швейцарию, рассказала она «Чемпионату».

Победительница 12 мировых первенств заявила, что с 3 марта 2023 года на соревновниях будет официально представлять швейцарскую шахматную федерацию.

«Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе ФШР (Федерации шахмат России) в АШС (Азиатскую шахматную федерацию), и ФИДЕ предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким‑то причинам не могут или не хотят переходить в АШС», — пояснила Костенюк.

В Федерации шахмат России заявили, что не получали от Костенюк официальное уведомление о переходе под швейцарский флаг. В Федерации шахмат Швейцарии же отметили, что шахматистка начнет выступать за новую страну только с 1 января 2024 года.

Гроссмейстер имеет швейцарское гражданство, поскольку более 10 лет назад вышла замуж за гражданина Швейцарии. Однако на протяжении своей карьеры она выступала за Россию, а в последнее время — под нейтральным флагом.

28 февраля 2022 года ФИДЕ запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своими флагами, разрешив им выступать только в нейтральном статусе. Однако 16 марта совет ФИДЕ поменял свое решение, запретив сборным России и Беларуси участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

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ФИДЕСБОРНАЯ РОССИИ
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Александра Костенюк
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